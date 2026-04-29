Sky vola con PSG-Bayern | oltre 1,1 milioni di spettatori per la semifinale

La semifinale di UEFA Champions League tra PSG e Bayern ha registrato oltre 1,1 milioni di spettatori sulla piattaforma Sky. La partita ha attirato un pubblico numeroso, confermando l’interesse per questa competizione calcistica. Sky continua a essere uno dei principali canali di trasmissione degli incontri di calcio di alto livello in Italia. I dati sugli ascolti dimostrano la forte partecipazione degli appassionati durante questa fase della competizione.

La UEFA Champions League si conferma un volano eccezionale per gli ascolti della “Casa dello Sport” di Sky. La semifinale di andata tra PSG e Bayern Monaco, disputata ieri sera, ha registrato numeri da record, diventando il match tra squadre straniere più visto sulla piattaforma negli ultimi quattro anni. La sfida spettacolare vinta dai parigini ha incollato allo schermo 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi (Total Audience), con uno share del 5,7% e oltre 2,2 milioni di spettatori unici. La tensione del match ha spinto l’audience verso l’alto nelle battute finali, toccando un picco di 1 milione 470 mila spettatori medi e l’8% di share.🔗 Leggi su Sportface.it

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