Champions record di ascolti | PSG-Bayern infiamma la TV con l’8%

La partita tra PSG e Bayern Monaco, trasmessa in televisione, ha registrato una media di circa 1,13 milioni di spettatori. La sfida della Champions League ha raggiunto un ascolto complessivo dell’8% di share. La trasmissione ha attirato un pubblico consistente, dimostrando l’interesse per l'incontro tra le due squadre in una serata di calcio internazionale. Nessun altro dato relativo a spettatori o dettagli sulla diffusione è stato comunicato.

?? Cosa sapere PSG-Bayern registra 1,13 milioni di spettatori medi durante la sfida di Champions League. L'8% di share nel finale segna il record per scontri senza squadre italiane dal 2022. Il match tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha attirato 1 milione 133 mila spettatori medi su, segnando il miglior ascolto per un confronto senza squadre italiane dalla finale del 2022. L'affluenza televisiva ha mostrato una progressione costante durante l'incontro, con una platea di 2 milioni 262 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Champions, record di ascolti: PSG-Bayern infiamma la TV con l’8% Notizie correlate Psg-Bayern Monaco: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario della semifinale di ChampionsUna finale anticipata, Paris Saint Germain-Bayern Monaco è il meglio del meglio in questo momento. Champions oggi in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni e diretta streamingPSG-Bayern Monaco è l'andata della semifinale di Champions, la partita si gioca oggi alle 21. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arsenal-Sporting nella storia: è il quarto di Champions meno visto di sempre; WWE: La guerra in Medio Oriente non ferma la federazione, Night of Champions si farà; Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Andata, Palinsesto Telecronisti. Psg-Bayern, boom di ascolti: il 5-4 di Parigi fa il botto su SkyL’indigestione di gol e bel calcio è piaciuta ai telespettatori che sono rimasti incollati agli schermi anche a partita finita ... gazzetta.it Ascolti da record per Psg-Bayern Monaco su SkyOltre un milione e 133 mila spettatori medi per la semifinale d'andata. Il miglior match senza italiane nella competizione dopo la finale del 2002 tra Liverpool e Real Madrid ... corrieredellosport.it Nei nove gol della semifinale di Champions c'è molto del calcio di oggi: il commento - facebook.com facebook #CasaJb ore 14 L'INCHIESTA ARBITRI, ROCCHI NON VA, la GOGNA IMMAGINARIA, la CHAMPIONS: @FrancescoOrdine a dialogo con @massimozampini @EdoardoMecca1 @robypava @scarlett06_ @giacomomarinel1 x.com