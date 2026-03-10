Lettori del Corriere in visita a Delhi | un ponte culturale tra Italia e India

Una delegazione di lettori del Corriere della Sera, guidata dal giornalista Gian Antonio Stella, ha visitato l’ Embassy of Italy a Delhi. Da lì, il gruppo si è spostato in alcune delle principali città dell’India, creando un collegamento tra la cultura italiana e quella indiana. L’incontro ha avuto lo scopo di promuovere lo scambio tra i lettori dei due Paesi.

Una delegazione di lettori del Corriere della Sera, guidata dal giornalista Gian Antonio Stella, è stata accolta presso l’ Embassy of Italy in India per un viaggio tra le principali città indiane. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni dei 150 anni del quotidiano e rappresenta un’occasione unica per approfondire la conoscenza dell’India, definita un partner strategico per l’Italia. Durante la visita, sono stati promossi incontri e scambi culturali all’insegna della diplomazia pubblica e dei rapporti “people-to-people”, fondamentali per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. La delegazione ha avuto modo di conoscere realtà locali, dialogare con istituzioni e vivere esperienze dirette che uniscono giornalismo, cultura e cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

