Lettori del Corriere in visita a Delhi | un ponte culturale tra Italia e India

Da laprimapagina.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di lettori del Corriere della Sera, guidata dal giornalista Gian Antonio Stella, ha visitato l’ Embassy of Italy a Delhi. Da lì, il gruppo si è spostato in alcune delle principali città dell’India, creando un collegamento tra la cultura italiana e quella indiana. L’incontro ha avuto lo scopo di promuovere lo scambio tra i lettori dei due Paesi.

Una delegazione di lettori del Corriere della Sera, guidata dal giornalista Gian Antonio Stella, è stata accolta presso l’ Embassy of Italy in India per un viaggio tra le principali città indiane. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni dei 150 anni del quotidiano e rappresenta un’occasione unica per approfondire la conoscenza dell’India, definita un partner strategico per l’Italia. Durante la visita, sono stati promossi incontri e scambi culturali all’insegna della diplomazia pubblica e dei rapporti “people-to-people”, fondamentali per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. La delegazione ha avuto modo di conoscere realtà locali, dialogare con istituzioni e vivere esperienze dirette che uniscono giornalismo, cultura e cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

lettori del corriere in visita a delhi un ponte culturale tra italia e india
© Laprimapagina.it - Lettori del Corriere in visita a Delhi: un ponte culturale tra Italia e India

Articoli correlati

Perché Vinitaly sceglie l’India. Rebughini racconta la diplomazia del vino tra Roma e New DelhiNew Delhi – Il Vinitaly India Roadshow 2026 prende il via da New Delhi dentro una cornice ampia: il vino e la sua filiera come fattore strutturale di...

Ue-India, firmato a Nuova Delhi uno storico accordo commercialeDopo vent’anni di trattative l’Unione Europea e l’India hanno finalmente siglato uno storico accordo commerciale.

Contenuti e approfondimenti su Lettori del Corriere in visita a Delhi...

Temi più discussi: I giornalisti del Corriere rispondono alle domande dei lettori su quello che sta succedendo in Medio Oriente; IL CORRIERE DELLA SERA CELEBRA 150 ANNI; Il Corriere della Sera compie 150 anni: Mattarella all'evento a Milano; Milano prenda esempio da Rotterdam.

Mario Draghi: «Un patto con i lettori fondato sulla prontezza del messaggio e la verifica. Provo ammirazione (e un po' di timore)»L'intervento dell'ex presidente della Bce ed ex premier su «Il mio Corriere», l'inserto speciale per i 150 anni del «Corriere della Sera»: «L'Italia deve molto al Corriere - ai suoi direttori, ai su ... corriere.it

lettori del corriere lettori del corriere inTutta la storia in un titolo: le prime pagine del «Corriere» in un libroLa Sala Albertini del palazzo storico del «Corriere della Sera» è un luogo magico; il lungo tavolo in legno con le lampade in stile inglese (copia del «Times» di Londra dei tempi gloriosi), le fotogra ... corriere.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.