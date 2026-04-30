Italia e Turchia hanno messo a punto un piano da 40 miliardi di euro destinato a sostenere l’industria nel Mediterraneo. La proposta, presentata durante un incontro tra i rappresentanti italiani e turchi a Roma, coinvolge diversi settori produttivi e mira a rafforzare le collaborazioni tra i due paesi. La strategia è stata discussa con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e industriale nella regione.

? Cosa sapere Urso e i vertici industriali definiscono a Roma un piano da 40 miliardi tra Italia e Turchia.. L'accordo punta a 25 miliardi di investimenti diretti entro il 2030 per la sicurezza mediterranea.. A Roma, il ministro Adolfo Urso ha incontrato Emanuele Orsini e Ozan Diren per definire un nuovo asse industriale tra Italia e Turchia che punta a consolidare la sicurezza delle filiere strategiche mediterranee. Il vertice tenutosi nella capitale ha riunito il capo del Ministero dell’Industria, il presidente di Confindustria e il vertice della TÜS?AD, l’associazione degli industriali turchi, con l’obiettivo di trasformare la vicinanza geopolitica in una cooperazione produttiva strutturata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia e Turchia: piano da 40 miliardi per l’industria nel Mediterraneo

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