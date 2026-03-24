L’accordo tra Italia e Turchia prevede un interscambio commerciale di 40 miliardi di euro. Dopo due giorni di incontri e firme a Ankara, il ministro italiano ha concluso la sua visita, durante la quale sono stati definiti nuovi accordi e collaborazioni tra i due paesi. La visita si è concentrata su investimenti e accordi economici, segnando un passo importante per le relazioni bilaterali.

Italia-Turchia, atto secondo. Il giorno degli investimenti, decisamente consistenti. Adolfo Urso è giunto al termine della sua due giorni ad Ankara, fatta di incontri, firme e nuove convergenze. E il bottino c’è tutto. “Abbiamo un obiettivo concreto e ambizioso da realizzare insieme nei prossimi cinque anni: raggiungere i 40 miliardi di euro di interscambio commerciale e 25 miliardi di euro di investimenti diretti reciproci entro il 2030”. Questa la direzione indicata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, alla prima riunione della Task force ministeriale Italia-Turchia per la cooperazione industriale, co-presieduta con il ministro dell’Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kac?r, e conclusa con la firma della dichiarazione congiunta tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - 40 miliardi di euro di interscambio commerciale. Cosa prevede l’intesa Italia-Turchia

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