Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi Mondiali curling misto 2026 | orari tv programma streaming

Oggi, giovedì 30 aprile, si svolgono due partite di curling doppio misto ai Mondiali 2026 in corso a Ginevra. L’Italia sfiderà la Corea del Sud e anche la Scozia in due incontri distinti. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva e in streaming, con orari e programmi specifici disponibili sui canali ufficiali. Le partite si giocano sul ghiaccio svizzero e coinvolgono squadre di diversi paesi.

L’Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno disputando sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini concluderanno la propria avventura nel round robin: gli azzurri saranno impegnati nell’ottava e nella nona partita della fase a gironi, al termine si conoscerà quale sarà il destino dei Campioni del Mondo in carica, presentatisi in terra elvetica per andare a caccia del colpaccio. Appuntamento alle ore 10.00 per il match contro gli asiatici KimJeong e alle ore 19.00 per il confronto contro i britannici McMillanBryce.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling 2026: orari, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Scozia e Italia-Corea del Sud oggi in tv, Mondiali curling 2026: orari, programma, streaming Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande prova dell'Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio; LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini non devono abbassare la guardia; Le riserve Forex della Corea del Sud diminuiscono in aprile; UCI Mountain Bike World Series: debutto in Corea del Sud tra fuso killer e incognita 32. LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini non devono abbassare la guardiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, ottava sfida degli ... oasport.it Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai MondialiGrande riscatto dell’Italia Under 18 che nella seconda giornata dei Mondiali di Divisione I – Gruppo B, in corso di svolgimento a Tallin ... hockeytime.net Grande prova dell’Italia Under 18 che batte 4-0 la Corea del Sud ai Mondiali: in gol Winkler, Meneghetti, Bianco e Torchio - facebook.com facebook