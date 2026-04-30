Italia-Corea del Sud e Italia-Scozia oggi in tv Mondiali curling misto 2026 | orari programma streaming

Oggi, giovedì 30 aprile, si concentrano le partite di curling dei Mondiali 2026 a Ginevra. L’Italia sfiderà sia la Corea del Sud sia la Scozia in incontri trasmessi in diretta televisiva. La competizione si svolge sul ghiaccio svizzero e vede impegnate diverse nazionali nel torneo di doppio misto. Gli appassionati potranno seguire gli appuntamenti attraverso gli orari stabiliti e le piattaforme di streaming disponibili.

L’Italia affronterà la Corea del Sud e la Scozia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che si stanno disputando sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini concluderanno la propria avventura nel round robin: gli azzurri saranno impegnati nell’ottava e nella nona partita della fase a gironi, al termine si conoscerà quale sarà il destino dei Campioni del Mondo in carica, presentatisi in terra elvetica per andare a caccia del colpaccio. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00 Appuntamento alle ore 10.🔗 Leggi su Oasport.it

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