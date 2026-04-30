Italia ai Mondiali 2026? Il caos Iran riapre tutto | ecco cosa sta succedendo

Il presidente della federcalcio iraniana non ha potuto partecipare al Congresso FIFA di Vancouver, rimanendo a terra. La decisione è stata presa dopo che le autorità canadesi hanno impedito il suo ingresso nel paese. La situazione ha riacceso le discussioni sui possibili effetti di questa vicenda sulle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La sospensione ha coinvolto anche altri aspetti legati alla partecipazione dell’Iran alle competizioni internazionali.

Mehdi Taj è rimasto a terra. Proprio lui, il potente presidente della Federcalcio iraniana, non ha potuto mettere piede sul suolo canadese per il Congresso FIFA di Vancouver. Un visto revocato all’ultimo secondo, ufficialmente per la sua passata vicinanza al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha scatenato un terremoto diplomatico che dalle sale dell’aeroporto di Toronto è rimbalzato direttamente negli uffici della FIGC a Roma. Perché questa non è solo una cronaca di tensioni geopolitiche tra Teheran e l’Occidente; è lo spiraglio, l’ultimo e forse il più concreto, attraverso cui l’Italia potrebbe incredibilmente scivolare dentro la Coppa del Mondo 2026, quella da cui eravamo stati banditi dalla sconfitta ai play-off contro la Bosnia ed Erzegovina.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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