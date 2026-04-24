Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? La verità di Paolo Zampolli e lo scenario sul ripescaggio degli azzurri Cosa sta succedendo

Recentemente si parla di un possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, lasciando fuori l’Iran. Paolo Zampolli ha rilasciato dichiarazioni in merito, fornendo dettagli sul procedimento e sui passaggi ufficiali coinvolti. La discussione riguarda le procedure legali e amministrative che potrebbero portare alla sostituzione delle squadre qualificate, con attenzione alle decisioni delle autorità sportive internazionali e alle eventuali controversie in corso.

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