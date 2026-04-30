Ita Airways raddoppia le rotte per l'estate 2026 | nuovi voli per Mykonos Alicante e Trapani

Ita Airways ha annunciato l’aumento delle rotte per l’estate 2026, con l’introduzione di voli aggiuntivi verso Mykonos, Alicante e Trapani. La compagnia di bandiera italiana ha deciso di espandere la propria offerta, migliorando le collegamenti verso queste destinazioni. La programmazione prevede ora più frequenze e nuove partenze per le rotte europee e mediterranee in vista della stagione estiva.

ITA Airways, la compagnia di bandiera italiana, si prepara all'arrivo dell'estate 2026. Ha annunciato di aver raddoppiato le rotte con nuovi voli per Mykonos, Alicante e Trapani.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Medio Oriente, Ita Airways cancella le rotte: sospesi i voli per Tel Aviv e stop su DubaiFiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti... Nuovi voli Aeroitalia in Toscana: al via tre rotte per l’estate 2026 da Firenze e PisaPer Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia: “Con i nuovi collegamenti della Summer 2026 anche la Toscana entrerà a far parte del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crisi carburante, il ceo di di Ita Airways: Nessun problema, abbiamo scorte per 9 mesi. Nessuna cancellazione delle rotte al momento; Voli da Roma per Mykonos e Alicante, Ita raddoppia le rotte. E Alaska Airlines lancia il diretto per Seattle; ITA Airways lancia il volo diretto Roma–Santo Domingo; Volo della United Airlines colpisce un drone rosso e lucido a 3.000 piedi di altitudine. Ita Airways raddoppia le rotte per l’estate 2026: nuovi voli per Mykonos, Alicante e TrapaniITA Airways, la compagnia di bandiera italiana, si prepara all’arrivo dell’estate 2026. Ha annunciato di aver raddoppiato le rotte con nuovi voli per Mykonos, Alicante e Trapani. fanpage.it Voli da Roma per Mykonos e Alicante, Ita raddoppia le rotte. E Alaska Airlines lancia il diretto per SeattleIl settore aereo si prepara a una stagione estiva 2026 caratterizzata da grandi manovre strategiche, nuovi ingressi storici nel mercato europeo e un ... msn.com ITA TORNA A VOLARE DAL VINCENZO FLORIO Dopo anni di silenzioso lavoro, programmazione attenta e visione strategica, oggi possiamo finalmente condividere un risultato concreto per il nostro territorio. Il ritorno di ITA Airways su Trapani con un collega - facebook.com facebook "Ita Airways celebra l'ingresso in Star Alliance. Roma Fiumicino e Milano Linate collegate con oltre 1.150 destinazioni nel" - Results on X | Live Posts & Updates x.com