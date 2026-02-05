Nuovi voli Aeroitalia in Toscana | al via tre rotte per l’estate 2026 da Firenze e Pisa

L’estate 2026 porta novità nei cieli toscani. Aeroitalia annuncia tre nuove rotte che collegano Firenze e Pisa con altre città italiane. Dal Vespucci partirà un volo diretto per Cagliari, mentre da Pisa i voli saranno rivolti a destinazioni ancora da annunciare. Le compagnie aeree puntano a rafforzare i collegamenti e offrire più scelte ai viaggiatori della regione.

Per Massimo Di Perna, chief commercial officer di Aeroitalia: “Con i nuovi collegamenti della Summer 2026 anche la Toscana entrerà a far parte del network di Aeroitalia, offrendo ai passeggeri più possibilità di viaggio diretto tra Firenze e Pisa e alcune delle destinazioni più richieste del Paese. La rotta Firenze–Cagliari e i voli da Pisa verso Cagliari e Comiso nascono per rispondere sia alla domanda turistica sia alle esigenze di mobilità del tessuto economico del territorio, connettendo la Toscana con due delle isole più ambite, Sardegna e Sicilia, a servizio dei cittadini e della regione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Firenze Pisa

Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026.

Aeroitalia riporta il volo tra Parma e Olbia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Firenze Pisa

Argomenti discussi: Aeroitalia vuole prendere (quasi) tutto: 5 rotte su 6 in continuità per il 2026; Torna il volo Parma–Olbia: Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026; Estate di Aeroitalia Dodici nuovi voli sulle rotte italiane; Nuovi voli Genova-Roma con Aeroitalia: domani la presentazione al Carlo Felice.

All'aeroporto di Genova partono i nuovi voli da e per Roma. Gli orariAeroitalia ha deciso di investire sullo scalo di Genova individuandolo il Cristoforo Colombo come sede per una nuova base che vedrà circa 20 membri dell’equipaggio della compagnia risiedere a Genova ... primocanale.it

Nuovi voli Genova-Roma con Aeroitalia: domani la presentazione al Carlo FeliceLa compagnia aerea Aeroitalia approda a Genova e rafforza il collegamento fra il capoluogo ligure e la città di Roma con nuovi voli: due giornalieri dal lunedì al venerdì e uno durante il fine ... primocanale.it

TrmWeb.it. . Palermo - Nuovi voli con Wizz Air a Punta Raisi, aeroporto verso la privatizzazione facebook