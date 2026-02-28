Medio Oriente Ita Airways cancella le rotte | sospesi i voli per Tel Aviv e stop su Dubai

Ita Airways ha annunciato la sospensione dei voli per Tel Aviv e Dubai, con le rotte cancellate fino a nuovo avviso. La decisione riguarda i collegamenti da Fiumicino e si inserisce in un contesto di crisi nel Medio Oriente, dove l’offensiva di Stati Uniti e Israele in Iran sta causando conseguenze anche su altri paesi della regione. La situazione ha portato a una riduzione dei voli internazionali.

Fiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti ripercussioni anche negli altri paesi dell’area, ( leggi qui) si riflette anche sul traffico aereo. ITA Airways ha annunciato la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo, includendo anche il volo AZ809 dell’8 marzo, spiegando la decisione con la necessità di gestire in sicurezza l’operatività alla luce della situazione in corso. Parallelamente, la compagnia ha comunicato che, fino al 7 marzo, non verranno utilizzati alcuni spazi aerei dell’area: Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran. Una misura che incide sulle rotte e sulle pianificazioni di volo in una regione dove, nelle ultime ore, diverse compagnie internazionali hanno iniziato a cancellare o deviare i collegamenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Dall’Unità di crisi della Farnesina seguiamo tutti gli italiani presenti in Medio Oriente. Le nostre sedi diplomatiche stanno già assistendo i nostri connazionali. Per qualsiasi segnalazione contattare +39/0636225 x.com

MEDIO ORIENTE: "IL DITO NELLA PIAGA"! Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump: 'Distruggeremo i loro missili, Teheran non avrà il nucleare'. Colonne di fumo nero visibili nella capitale iraniana e in altre città. Sirene d'allarme a Gerusalemme.... (Ansa, 2 - facebook.com facebook