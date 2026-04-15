Stellantis stima 1,4 milioni di consegne consolidate nel primo trimestre +12%

Nel primo trimestre del 2026, la casa automobilistica ha stimato di aver consegnato circa 1,4 milioni di veicoli, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La cifra rappresenta le consegne consolidate relative ai primi tre mesi dell’anno e riflette una crescita rispetto ai dati del 2025. La stima riguarda le unità consegnate e riguarda i risultati ufficiali per il primo trimestre.

Stellantis stima consegne consolidate per i tre mesi conclusi il 31 marzo 2026 a 1,4 milioni di unità, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. L'incremento è in larga misura attribuibile all' Europa allargata e al Nord America, sostenuto anche dalla crescita delle consegne su base annua in Medio Oriente & Africa e Sud America. Si tratta dei volumi di veicoli consegnati alla rete, ai distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi. Il Nord America ha registrato una crescita delle consegne di circa 54 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un aumento del 17% su base annua.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stellantis stima 1,4 milioni di consegne consolidate nel primo trimestre (+12%) Stellantis, consegne quarto trimestre 2025 a 1,5 milioni di unità: +9% su base annuaAMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis ha pubblicato oggi le proprie stime delle consegne consolidate. Aeroporti pugliesi: oltre due milioni di passeggeri nel primo trimestre dell’anno Bari, Brindisi e FoggiaDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Anche nel primo trimestre la rete aeroportuale pugliese continua a registrare un ottimo...