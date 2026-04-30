Israele verso il rilascio degli attivisti della Flotilla La risposta a Meloni dopo l’accusa di arresti illegali Il video per dimostrare che stanno tutti bene

Il governo israeliano ha annunciato che i 175 attivisti della Global Sumud Flotilla verranno rilasciati, rispondendo alle critiche provenienti dall’estero, tra cui quelle di un rappresentante italiano. La decisione segue il sequestro e gli arresti avvenuti durante l’operazione, che il governo israeliano ha definito necessari per prevenire eventuali escalation di violenze. Nel frattempo, sono stati diffusi dei video per mostrare che tutti gli attivisti stanno bene.

Il sequestro e l’arresto di 175 attivisti della Global Sumud Flotilla sarebbe stato inevitabile, secondo il governo israeliano all’estero, per evitare «un’escalation di frizioni e violenze». Tel Aviv però dice di voler garantire la sicurezza degli attivisti «nel rispetto del diritto internazionale», dopo la netta condanna del governo italiano sul sequestro delle navi in acque internazionali davanti alle coste greche di Creta. Lo stesso ministero degli Esteri ha assicurato che, d’accordo con il governo greco, «le persone trasferite dalle imbarcazioni della flottiglia alla nave israeliana saranno fatte sbarcare in Grecia nelle prossime ore»....🔗 Leggi su Open.online

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