Il Movimento 5 Stelle ha denunciato una presunta censura nel Parlamento europeo, accusando i tecnici di aver bloccato due emendamenti riguardanti i presunti doppi standard tra Israele e l’Ucraina. La vicenda, secondo quanto riferito, va avanti da circa due anni e riguarda il mancato inserimento di queste proposte nell’ordine del giorno delle discussioni parlamentari. La questione riguarda specificamente le accuse di crimini attribuiti a Israele.

Una “ censura ” che va avanti da due anni per evitare di discutere dei crimini di Israele al Parlamento europeo. Il Movimento 5 Stelle, con l’eurodeputato Danilo Della Valle, ha denunciato, prima con un comunicato e poi in aula a Strasburgo, la decisione dell’ufficio tecnico dell’ Eurocamera di non ammettere due emendamenti a firma Ozlem e Botenga alla risoluzione sull’Ucraina al voto giovedì perché, spiega, “denunciavano i doppi standard dell’Ue che ha approvato ben venti sanzioni alla Russia e nessuna per Israele”. Il motivo: “ out of scope “, fuori tema. “ Una vergogna assoluta. È questa la democrazia europea? – si chiede il pentastellato...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele, M5s denuncia la “censura” del Parlamento Ue: “Due emendamenti sui doppi standard rispetto all’Ucraina non sono stati ammessi dai tecnici”

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