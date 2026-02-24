Nell’Ue è braccio di ferro sui poteri del Parlamento europeo Politico rivela che diversi Stati sono pronti al ricorso contro l’accordo con la Commissione che sarebbe contrario ai Trattati

Un politico ha spiegato che diversi Stati membri dell’UE vogliono contestare l’accordo con la Commissione europea perché limita i loro poteri. La causa è la percezione che l’intesa contrasti con i Trattati europei. Questi paesi temono di perdere sovranità e stanno valutando di impugnare formalmente l’intesa. La disputa riguarda il ruolo del Parlamento europeo e i confini delle competenze tra le istituzioni. La questione resta ancora aperta e rischia di creare nuovi contrasti nell’Unione.

Diversi Stati membri dell'Ue sarebbero pronti a impugnare l'accordo che rafforza il ruolo del Parlamento europeo e che è stato recentemente stipulato con la Commissione europea. A rivelarlo è Politico, con un articolo in cui viene raccontata la bozza di lettera del Consiglio Ue secondo cui alcuni Paesi considererebbero questa modifica in contrasto con l'equilibrio istituzionale fissato dai Trattati. L'equilibrio che scricchiola. La bozza di lettera del Consiglio dell'Unione europea parla di "forti riserve" davanti all'intesa siglata a settembre dalla presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen che promette un "trattamento paritario" tra Consiglio e Parlamento nel processo legislativo.