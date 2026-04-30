Israele intercetta la Flotilla vicino Creta | Civili rapiti in mezzo al Mediterraneo è pirateria Sequestrate 50 navi 400 in arresto

Nella notte, le forze israeliane hanno intercettato la Flotilla Global Sumud, diretta a Gaza con aiuti umanitari, a ovest di Creta in acque internazionali. Durante l’operazione sono state sequestrate circa cinquanta navi e circa 400 persone sono state arrestate. L’esercito israeliano ha definito l’azione come un intervento contro una pirateria, accusando i civili a bordo di aver preso parte a un’attività illegale nel Mediterraneo.

La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. La Marina di Tel Aviv afferma di aver sequestrato circa 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivisti "a centinaia di chilometri dalle coste israeliane" e di aver informato le persone a bordo di essere "in arresto". Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una imbarcazione della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo. "Escalation pericolosa e senza precedenti - il commento degli attivisti - il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele intercetta la Flotilla vicino Creta: "Civili rapiti in mezzo al Mediterraneo, è pirateria". Sequestrate 50 navi, 400 in arresto Notizie correlate Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: “Civili rapiti, è pirateria”, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di... Global Sumud Flotilla, blitz della Marina israeliana al largo di Creta. “Sequestrate 50 navi con a bordo 400 persone”Roma, 30 aprile 2026 - La Marina israeliana ha intercettato almeno 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della Grecia; La marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla, il video dell'abbordaggio; Global Sumud Flotilla, Israele intercetta 50 imbarcazioni a largo di Creta; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina. Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: Civili rapiti, è pirateria, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di Creta ... fanpage.it Israele abborda la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza al largo di Creta: È pirateriaOperazione della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza: intervento al largo di Creta, decine di barche coinvolte, contatti interrotti e crescente pressione internaziona ... notizie.it Flotilla intercettata al largo di Creta, Israele parla di 400 attivisti "in arresto" - facebook.com facebook