Israele intercetta la Flotilla arrestati 24 italiani La Meloni condanna | Liberazione immediata

Nella notte, le forze israeliane hanno intercettato una nave della Flotilla diretta a Gaza, arrestando 24 cittadini italiani a bordo. La nave si trovava in acque internazionali a ovest di Creta, mentre trasportava aiuti umanitari destinati alla Striscia. La premier italiana ha condannato l’episodio e chiesto la liberazione immediata delle persone coinvolte. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità israeliane e le organizzazioni coinvolte nel tentativo di portare aiuti a Gaza.

La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. La Marina di Tel Aviv afferma di aver sequestrato le imbarcazioni con a bordo gli attivisti "a centinaia di chilometri dalle coste israeliane" e di aver informato le persone a bordo di essere "in arresto". Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una imbarcazione della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo. "Escalation pericolosa e senza precedenti - il commento degli attivisti - il rapimento di civili nel mezzo del Mediterraneo, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele intercetta la Flotilla, arrestati 24 italiani. La Meloni condanna: "Liberazione immediata" Notizie correlate Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiUna notte di tensione nel Mediterraneo orientale, in un tratto di mare lontano dalle coste israeliane ma ormai al centro di un nuovo fronte... Flotilla, la condanna di Meloni: “Israele liberi immediatamente gli italiani fermati”Giorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l’immediata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Flotilla, Israele intercetta navi vicino Creta. Cosa sta succedendo; Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della Grecia; La marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla, il video dell'abbordaggio; Global Sumud Flotilla: Israele ha intercettato 15 imbarcazioni dirette a Gaza. Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. Meloni: 'Liberazione immediata'Lo stop al largo di Creta, fermati 175 attivisti. l'Ue: 'La libertà di navigazione deve essere rispettata' (ANSA) ... ansa.it Israele ferma la Flotilla in acque internazionali. Sequestrate 21 navi, 175 arresti. Protestano Italia, Ue e TurchiaGli attivisti chiedono protezione alla comunità internazionale. Il portavoce Gur Tsabar: Attacco contro civili disarmati, non hanno ... huffingtonpost.it #Flotilla, #Israele intercetta decine di navi e arresta attivisti “Attacco a civili in acque internazionali. Intervengano i governi” x.com La Marina di Israele ha intercettato 21 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, una missione civile diretta verso Gaza. Secondo il racconto degli attivisti, i militari avrebbero puntato laser e armi d’assalto, ordinando ai presenti di radunarsi a prua. Tel Aviv ha c - facebook.com facebook