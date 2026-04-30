Israele ferma le navi della Flotilla | a bordo anche attivisti di Bologna
Nelle acque internazionali a largo di Creta, la marina israeliana ha fermato alcune navi della Global Sumud Flotilla, partite da vari porti europei con destinazione Gaza. A bordo delle imbarcazioni ci sono anche attivisti provenienti da Bologna. L’operazione ha coinvolto il blocco delle navi mentre si trovavano in mare, impedendo loro di proseguire il viaggio. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulle azioni di controllo condotte nelle acque del Mediterraneo.
Alcune navi della Global Sumud Flotilla, partite da diversi porti europei e dirette a Gaza con l’obiettivo di portare aiuti umanitari, sono state fermate in acque internazionali a largo di Creta dalla marina israeliana. Si tratta di ventuno navi sulle cinquantotto totali che hanno preso il largo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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