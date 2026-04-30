Israele ferma la Global Samud Flotilla in acque greche mentre era diretta a Gaza con scopi umanitari

Durante la notte, la Marina israeliana ha intercettato e fermato la nave della Global Sumud Flotilla nelle acque greche, impedendo che proseguisse verso Gaza. La nave era partita con l’obiettivo di portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’operazione è avvenuta senza incidenti e senza che si registrassero arresti o scontri durante l’intervento. La nave è ora sotto controllo delle autorità israeliane.

. Ira dell'organizzazione umanitaria In piena notte, con un’azione lampo, la Marina israeliana ha posto fine al viaggio della Global Sumud Flotilla. Come riferito dal ministero degli Esteri israeliano in un post su X, sarebbero stati fermati circa 175 attivisti che si stavano dirigendo verso la Striscia di Gaza per protestare contro il blocco navale israeliano. Immediata la reazione di Freedom Flotilla Italia, che “esprime la propria piena e incondizionata solidarietà agli attivisti coinvolti nell’attacco avvenuto nella notte al largo di Creta, mentre erano impegnati in una missione civile diretta verso Gaza con finalità umanitarie”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele ferma la Global Samud Flotilla in acque greche mentre era diretta a Gaza con scopi umanitari Notizie correlate La Global Sumud Flotilla fa tappa a Napoli, le imbarcazioni dirette a Gaza con cibo e aiuti umanitari: “L’assedio illegale continua”Nella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,... Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: “Civili rapiti, è pirateria”, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di... Una raccolta di contenuti Israele ferma la Global Samud Flotilla in acque greche mentre era diretta a Gaza con scopi umanitariIsraele ferma la Global Samud Flotilla in acque greche mentre era diretta a Gaza con scopi umanitari. Ira dell'organizzazione umanitaria ... lanotiziagiornale.it Flotilla, sinistra all'arrembaggio: Israele pirata e terrorista. E Tel Aviv: A bordo condom e drogaUna reazione annunciata quella di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla. La Marina israeliana ha fermato circa 175 attivisti ... iltempo.it