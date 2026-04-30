Una nave appartenente alla Global Sumud Flotilla, un’operazione navale umanitaria con destinazione Gaza, è stata bloccata nel Mediterraneo durante un'operazione militare israeliana. La flottiglia trasportava aiuti, medicinali e personale specializzato. La Farnesina è stata informata dell’accaduto, mentre le autorità israeliane hanno effettuato un blitz nelle acque vicino a Creta. La nave è stata fermata prima di raggiungere la zona di destinazione.

Un’operazione militare israeliana ha fermato nel Mediterraneo la Global Sumud Flotilla, missione navale umanitaria diretta verso Gaza con aiuti, medicine e personale specializzato. Il blitz è avvenuto in acque internazionali, a circa settanta miglia da Creta, in un’area sotto competenza greca, e ha coinvolto decine di imbarcazioni partite pochi giorni prima. Secondo le testimonianze degli attivisti a bordo, l’azione è stata preceduta da minacce via radio e da un’intensa attività di droni che hanno sorvolato la flotta a bassa quota, disturbando le comunicazioni. Nel giro di poco tempo, almeno undici barche avrebbero perso il contatto, mentre diversi equipaggi sarebbero stati costretti a fermarsi sotto la minaccia delle armi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Flotilla diretta a Gaza fermata nel Mediterraneo: blitz israeliano vicino a Creta, attivata la Farnesina

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