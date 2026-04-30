A Ispica sono state ufficialmente annunciate le candidature alle prossime elezioni amministrative. Cinque persone hanno presentato le rispettive liste: Galifi, Arena, Cafisi, Monaca e Muraglie. Ogni candidato ha reso pubblici i nomi dei componenti che lo affiancheranno nella corsa per il ruolo di sindaco. La presentazione delle liste si è svolta nelle ultime ore, segnando l’inizio ufficiale della campagna elettorale.

? Cosa sapere I cinque candidati Galifi, Arena, Cafisi, Monaca e Muraglie presentano le liste per Ispica.. Le coalizioni schierano assessori e partiti per definire la futura gestione del comune.. I quattro schieramenti pronti per le amministrative di Ispica hanno ufficialmente svelato i nomi dei candidati alla guida della città e le compagini di assessori che accompagneranno i rispettivi pretendenti al palazzo comunale. La corsa elettorale entra nel vivo con la presentazione delle liste e dei programmi che si sfideranno tra i cittadini. La geografia politica locale si è delineata attraverso l’annuncio dei nomi che comporranno le giunte designate, un passaggio fondamentale per comprendere come si strutturerà il governo del comune nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ispica, scatta la sfida: svelate le squadre per le amministrative

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