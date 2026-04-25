Amministrative a Melpignano Avantaggiato e Colazzo presentano le squadre

A Melpignano si avvicinano le elezioni amministrative e le candidature sono state ufficializzate con le liste presentate. La sindaca uscente, Valentina Avantaggiato, ha deciso di candidarsi per un secondo mandato, mentre il suo sfidante, un altro candidato, ha anch’egli presentato la propria squadra. La campagna elettorale si svolge senza sorprese nell’ultima fase prima del voto.

MELPIGNANO – La sfida a due per il rinnovo del consiglio comunale a Melpignano era annunciata e anche il momento della consegna delle liste non ha riservato sorprese dell’ultima ora: la sindaca uscente, Valentina Avantaggiato, correrà per la riconferma e il secondo mandato consecutivo. Sarà.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Melpignano al voto: Avantaggiato per il bis, Colazzo per l’alternativaMELPIGNANO – Sarà una corsa a due quelle alle prossime amministrative di Melpignano che si terranno il 24 e il 25 maggio: da un lato ci sarà... Roma-Juventus: come si presentano le squadre rispetto alla partita d’andataSarà una partita delicatissima quella che si giocherà tra Roma eJuventus allo Stadio Olimpico di domenica sera.