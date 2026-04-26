Uno squalo mako di grandi dimensioni ha colpito una barca di pescatori al largo di Gallipoli, nel mare salentino. A bordo si trovavano alcuni pescatori, tra cui uno di Nardò, che ha raccontato sui social network di aver provato molta paura durante l’episodio. Il video dell’attacco è stato condiviso online, mostrando la scena dell’animale che si avvicina alla imbarcazione.

Uno squalo mako di grandi dimensioni ha attaccato una barca di pescatori al largo di Gallipoli. Uno di loro, di Nardò, descrive nel social network la paura provata. Scrive Giuseppe Zacà: Con un movimento improvviso, potente, ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco, seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico, come se qualcuno gli avesse dato una mazzata. Uno colpo di coda. Diretto al motore di prua. Per un attimo nessuno ha respirato. Ci siamo guardati, occhi spalancati, metà tra lo stupore e quella paura primitiva che ti prende quando capisci che non sei tu al comando.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Il colpo di uno squalo alla barca nel mare salentino VIDEO Paura a bordo

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