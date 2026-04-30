Ismaël Koné osservato più volte dal Milan | il Sassuolo chiede due giovani ai rossoneri

Il Milan è stato più volte osservato da vicino da parte di un calciatore del Sassuolo, un centrocampista. Nel frattempo, il club neroverde ha richiesto due giovani giocatori ai rossoneri. In questa sessione di mercato, il nome di un centrocampista del Sassuolo è stato collegato anche al Milan, con attenzione particolare alle possibili mosse per rinforzare il reparto centrale.

Ci potrebbero essere tantissime novità a centrocampo per il Milan. In estate sono attese le possibili cessioni di Fofana e Loftus-Cheek, mentre Luka Modric deve ancora decidere cosa fare nel suo futuro (può restare un altro anno, visto che ha un'opzione nel suo contratto con il Milan). Visti i tanti dubbi, il Diavolo non si ferma al solo possibile arrivo di Leon Goretzka a centrocampo. Uno dei nomi più interessanti tra i centrocampisti in Serie A è quello di Ismaël Koné, classe 2002 del Sassuolo. È un giocatore molto fisico, un box-to-box dinamico che corre per tutto il campo ed è molto utile in entrambe le fasi. Con il Milan di Massimiliano Allegri potrebbe giocare da mezzala, magari come primo cambio di Rabiot a sinistra nel 3-5-2 rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ismaël Koné osservato più volte dal Milan: il Sassuolo chiede due giovani ai rossoneri Notizie correlate Leggi anche: Inter, non solo Muharemovic: è Ismael Koné il vero obiettivo in casa Sassuolo Calciomercato Roma, piace Ismael Koné del SassuoloIl centrocampista canadese Ismael Koné è uno dei profili seguiti dalla Roma in vista della prossima stagione.