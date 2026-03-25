Calciomercato Roma piace Ismael Koné del Sassuolo

Il centrocampista canadese Ismael Koné, attualmente in forza al Sassuolo, è stato inserito tra i nomi monitorati dalla Roma per la sessione di calciomercato in vista della prossima stagione. La società giallorossa ha mostrato interesse per il giocatore, che si trova nel radar delle trattative di mercato. Al momento, non sono stati annunciati accordi ufficiali o trattative avviate con il calciatore.

Il centrocampista canadese Ismael Koné è uno dei profili seguiti dalla Roma in vista della prossima stagione. Il classe 2002, attualmente al Sassuolo, si sta rendendo protagonista di una grande stagione attirando l’attenzione di numerosi club, tra cui anche i giallorossi che hanno chiesto informazioni sul giocatore. La Roma su Ismael Koné. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la Roma avrebbe messo gli occhi su Koné, centrocampista canadese classe 2002, reduce già da esperienze in Inghilterra e in Francia. I numeri raccontano di un giocatore in crescita, capace di unire quantità e inserimenti offensivi, come dimostrano i 5 gol siglati in campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, piace Ismael Koné del Sassuolo Articoli correlati Calciomercato Juve, per il centrocampo si pensa ad Ismael Koné del SassuoloNel piano di rinascita juventina che comincerà necessariamente con il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, si cominciano anche a gettare le... Leggi anche: Inter, non solo Muharemovic: è Ismael Koné il vero obiettivo in casa Sassuolo