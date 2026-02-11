Inter non solo Muharemovic | è Ismael Koné il vero obiettivo in casa Sassuolo

L’Inter punta a più di Muharemovic. Secondo le ultime indiscrezioni, il vero obiettivo di mercato nerazzurro sarebbe Ismael Koné, e non solo il giocatore del Sassuolo. La società milanese sta valutando diverse opzioni e sembra più interessata a rafforzare il centrocampo con il giovane francese, che potrebbe arrivare a gennaio. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’attenzione dell’Inter si sta spostando verso questo nome, mentre le altre trattative sembrano rallentare.

L’ Inter continua a tessere la propria tela di mercato guardando con estremo interesse in casa Sassuolo, ma le gerarchie dei desideri nerazzurri sembrano essere diverse da quanto trapelato finora. Se il nome di Tarik Muharemovic è stato spesso accostato a viale della Liberazione, talvolta con eccessiva enfasi giornalistica già a gennaio, la realtà dei fatti racconta di un monitoraggio costante ma non prioritario per l’immediato. Il centrale bosniaco resta un profilo di prospettiva, ma non è considerato il titolare pronto all’uso che la dirigenza cercherebbe per rinforzare la difesa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il vero osservato speciale durante l’ultimo incrocio con i neroverdi è stato Ismael Koné. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

