Inter non solo Muharemovic | è Ismael Koné il vero obiettivo in casa Sassuolo
L’Inter punta a più di Muharemovic. Secondo le ultime indiscrezioni, il vero obiettivo di mercato nerazzurro sarebbe Ismael Koné, e non solo il giocatore del Sassuolo. La società milanese sta valutando diverse opzioni e sembra più interessata a rafforzare il centrocampo con il giovane francese, che potrebbe arrivare a gennaio. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’attenzione dell’Inter si sta spostando verso questo nome, mentre le altre trattative sembrano rallentare.
L’ Inter continua a tessere la propria tela di mercato guardando con estremo interesse in casa Sassuolo, ma le gerarchie dei desideri nerazzurri sembrano essere diverse da quanto trapelato finora. Se il nome di Tarik Muharemovic è stato spesso accostato a viale della Liberazione, talvolta con eccessiva enfasi giornalistica già a gennaio, la realtà dei fatti racconta di un monitoraggio costante ma non prioritario per l’immediato. Il centrale bosniaco resta un profilo di prospettiva, ma non è considerato il titolare pronto all’uso che la dirigenza cercherebbe per rinforzare la difesa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il vero osservato speciale durante l’ultimo incrocio con i neroverdi è stato Ismael Koné. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Approfondimenti su Inter Sassuolo
Koné Juventus, occhi puntati anche in casa Sassuolo: il centrocampista è un obiettivo sensibile per la prossima estate. I dettagli
Mercato Inter: non solo Muharemovic, emissari inglesi per un altro obiettivo nerazzurro
Sul mercato dell’Inter, l’attenzione non si limita a Muharemovic.
Ultime notizie su Inter Sassuolo
Argomenti discussi: L'Inter si affretta a blindare Dimarco. Vlahovic: sullo sfondo c'è sempre il Milan; Inter, assalto a Muharemovic: domenica la prova del 9. E quella clausola che arricchirà la Juve...; Inter-Muharemovic, 3 motivi per il sì: sfida alla Premier e ostacolo Juve, ma…; ? Muharemovic è un INTRECCIO. Inter in pole, Juve tra rivendita e acquisto: le ultime.
Inter, Muharemovic resta un obiettivo: il canale Marotta-Carnevali può aiutare. La situazioneNon è un mistero che Takir Muharemovic sia nel mirino dell’Inter. Il difensore del Sassuolo è uno degli elementi che piace di più. tuttomercatoweb.com
Vlahovic, Muharemovic e Frattesi, derby tra Milano e JuventusVlahovic, Muharemovic e Frattesi, derby tra Milano e Juventus Altro nome pesante è quello di Dusan Vlahovic. Come riporta La Stampa, sul centravanti serbo si è ... tuttojuve.com
Il #Sassuolo ha anticipato il diritto di riscatto per Ismael #Koné: 13M investiti per prenderlo subito a titolo definitivo dal Marsiglia #calciomercato x.com
Ismaël Koné ha dominato il centrocampo in alcuni tratti di Sassuolo-Inter, sfiorando il gol già al 1’ e dando il via all’azione del gol poi annullato. Tra i profili del Sassuolo seguiti dall’Inter, Koné è quello che ha impressionato di più: contro i nerazzur - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.