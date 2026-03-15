Investito a Iseo | dopo 90 giorni di lotta la morte

Massimo Cabassi è deceduto all’ospedale di Chiari, tre mesi dopo essere stato investito da un’auto a Iseo. La sua morte è avvenuta dopo 90 giorni di lotta in ospedale. L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì e ora si attende l’esito delle indagini.

La vita di Massimo Cabassi si è spezzata nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale di Chiari, tre mesi dopo essere stato investito da un’auto a Iseo. Il 60enne, colpito mentre attraversava via Risorgimento il 17 dicembre scorso, ha lottato contro lesioni gravi alla seconda vertebra cervicale prima di non riprendersi. La comunità di Clusane si prepara ad accogliere la salma per la veglia domenicale alle 17:00 presso la Domus funeraria Of Piero in via Risorgimento, seguita dal rito funebre lunedì mattina alle 10:30 nella chiesa locale. Il dramma si è consumato lentamente nel tempo, trasformando un incidente stradale apparentemente gestibile in una lunga agonia che ha coinvolto familiari e amici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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