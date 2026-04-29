Rifiuti abbandonati a Iseo | il video

Un uomo di 68 anni di Bergamo è stato ripreso mentre scaricava sacchi di spazzatura in un'area nota come Dossello, tra Iseo e la provincia di Brescia. Il fatto è avvenuto in una delle zone più scenografiche del luogo, e il suo comportamento è stato documentato tramite un video. La scena è stata ripresa da un testimone e condivisa sui social media.

Il 68enne bergamasco pizzicato a scaricare dal fuoristrada sacchi di spazzatura nella località Dossello, una delle zone più suggestive della località bresciana. Si è beccato 4.600 euro di multa e rischia la sospensione delle patente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati a Iseo: il video Notizie correlate VIDEO| Rifiuti abbandonati a Vaccarizzo, piaga insanabile“Questo schifo è qui da più di un anno e non c’è verso di fare bonificare la discarica abusiva”, scrive il nostro lettore Spettacolo indecoroso lungo... VIDEO | Ex Ghetto, rifiuti abbandonati davanti all'Irish Pub e furto di lampade: cresce la rabbia dei residentiUn uomo percorre di notte vico della Croce Bianca, cuore del centro storico nel sestiere della Maddalena. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Brescia, giro di vite sui rifiuti: 3.748 multe e sanzioni da 1.000 euro; Paratico, rifiuti abbandonati sul lago: multato un automobilista. Iseo, abbandona rifiuti in una scarpata e si becca 4.500 euro di multaHa abbandonato un sacco di rifiuti lungo una scarpata in località Dossello, ma è stato individuato dai carabinieri forestali e costretto a ripristinare ... bsnews.it Iseo, abbandona i rifiuti al Dossello: individuato e multatoPer l’autore di questo gesto, un 65enne residente nella Bergamasca, è arrivata una sanzione da 4.500 euro e i carabinieri hanno richiesto la sospensione della patente ... giornaledibrescia.it Gilistro denuncia l’emergenza rifiuti abbandonati lungo provinciali e statali in Sicilia: danni al turismo e al cicloturismo nel Sud-Est dell’isola #Ambiente - facebook.com facebook Rifiuti abbandonati per strada, numeri choc a Foggia: immortalati 3600 illeciti in meno di 8 mesi x.com