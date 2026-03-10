Lega Navale di Fiumicino dieci anni di vela e legalità per i giovani

La Lega Navale di Fiumicino celebra dieci anni di attività dedicata ai giovani, con il progetto “A ciascuno la sua rotta”. Dal 2016, l'associazione organizza corsi di vela e iniziative volte a promuovere la legalità tra i partecipanti. La struttura offre opportunità di formazione e sport, coinvolgendo numerosi ragazzi della zona in attività pratiche e educative.

Fiumicino, 10 marzo 2026 – Il progetto “A ciascuno la sua rotta”, promosso dalla Lega Navale Italiana Delegazione Roma Universitaria insieme alla Sezione LNI di Fiumicino e all’ Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni (USSM) di Roma, conclude un percorso di messa alla prova per sei giovani a bordo della barca Spyros, una Bavaria 44 confiscata, offrendo formazione etica, coordinazione e reinserimento sociale attraverso la navigazione e attività di pubblica utilità. Nel 2026 si celebra il decennale della collaborazione tra la Lega Navale Italiana e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, tradotto in progetti educativi destinati ai giovani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Rifiuti speciali per realizzare il pontile nel cantiere navale di Fiumicino, sequestrato (video)Realizzato con materiale di risulta classificato come rifiuto speciale non pericoloso, proveniente dallo smantellamento di altre imbarcazioni in... Più sicurezza. Dieci telecamere alla Vela di AvaneEmpoli, 18 febbraio 2026 – Sono in corso di installazione dieci nuove telecamere di videosorveglianza alla Vela d’Avane ‘Margherita Hack’. Contenuti e approfondimenti su Lega Navale di Temi più discussi: Tutte le notizie, i risultati, le foto, i video e i commenti sugli invernali lungo le coste italiane - Saily; Si chiude la 45ma edizione del Campionato Invernale d’Altura di Roma; Campionato invernale di Roma, conclusa con 10 prove la 45ma edizione; Invernale d’Altura di Roma, a Ostia cala il sipario sulla 45ª edizione. Lega Navale di Fiumicino, dieci anni di vela e legalità per i giovaniIl progetto A ciascuno la sua rotta chiude un percorso educativo a bordo della barca della legalità Spyros, nell’ambito della campagna Mare di Legalità Fiumicino, 10 marzo 2026 – Il progetto A ... ilfaroonline.it A ciascuno la sua rotta: la messa alla prova passa dal mare con la Lega NavaleSei giovani in messa alla prova coinvolti nel progetto della Lega Navale Italiana tra Fiumicino e Civitavecchia: il mare come percorso educativo e di reinserimento sociale. solovela.net Il prossimo 17 marzo sarà una data storica per la Lega Navale Italiana Sezione di Taranto che compirà 125 anni. - facebook.com facebook