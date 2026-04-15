Riposto emozioni a fil di vento con il ritorno a mare della ‘Milva’ e il match race della Lega Navale

A Riposto si è concluso con grande partecipazione il primo appuntamento del ciclo ‘La regata gioco per grandi e piccini’, un evento che ha portato in scena una competizione marinaresca sullo specchio d'acqua davanti al porto. La regata, che ha visto il ritorno della barca chiamata ‘Milva’, ha coinvolto appassionati di tutte le età in un pomeriggio dedicato alle emozioni in mare.

Si è concluso con un successo straordinario il primo appuntamento del ciclo ‘La regata gioco per grandi e piccini’, un evento che ha trasformato lo specchio d'acqua antistante il porto di Riposto in un teatro di eccellenza marinaresca. Organizzata dalla Lega Navale Italiana di Riposto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Riposto, l’Ufficio marittimo e la Lega Navale celebrano la Giornata del mare e della cultura marinara Riposto, si insedia il nuovo consiglio direttivo della Lega NavaleCon l’insediamento del nuovo direttivo ripartono le attività della Lega Navale di Riposto, a cominciare dai corsi per il conseguimento della patente...