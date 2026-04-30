Irruzione dei ladri al Conad di Duino | sfasciate le casse automatiche è caccia ai malviventi

Nella provincia di Trieste, si è verificato un furto presso il supermercato Conad di Duino. Secondo quanto riportato, i ladri hanno rotto le casse automatiche e sono fuggiti con il malloppo. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi. È l’ennesimo episodio di questo tipo nella zona, che ha portato a un’altra denuncia di furto.

Ennesimo colpo grosso dei ladri in provincia di Trieste. Come riporta Il Piccolo, a finire nel mirino dei malviventi è stato il Conad Superstore di Duino. Nella notte di oggi 30 aprile ignoti sono riusciti a introdursi nel supermercato, forzando gli ingressi e sfasciando le casse automatiche.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Correggio, rubate le casse automatiche al Conad CityCorreggio (Reggio Emilia), 11 febbraio 2026 – Ladri in azione, la scorsa notte, ai danni del Conad City di via Tondelli a Correggio. Leggi anche: Furto al Conad di Opicina nella notte: svuotate le casse automatiche Contenuti utili per approfondire Irruzione dei ladri al Conad di Duino: sfasciate le casse automatiche, è caccia ai malviventiCome riporta Il Piccolo, è stato messo a segno nella notte di oggi 30 aprile. Sul posto la polizia del Commissariato di Duino, oltre alla scientifica ... triesteprima.it Tentano furto al Conad, messi in fuga dall’allarme. Immagini al setaccio. Indagano i carabinieriHanno tentato il colpo grosso alla cassaforte al Conad, in via Vecchia Ferrovia a Correggio. Ieri notte verso le ... msn.com