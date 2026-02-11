Correggio rubate le casse automatiche al Conad City

Questa notte, dei ladri hanno preso di mira il Conad City di via Tondelli a Correggio. Sono entrati nel supermercato e hanno rubato le casse automatiche. I proprietari hanno già chiamato la polizia, che ora indaga sull’accaduto. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti.

Correggio (Reggio Emilia), 11 febbraio 2026 – Ladri in azione, la scorsa notte, ai danni del Conad City di via Tondelli a Correggio. Verso le due i malviventi sono entrati in azione, forzando con un attrezzo da scasso una delle porte dell'esercizio commerciale. Una volta entrati hanno puntato alle casse automatiche, che sono state staccate dal pavimento per essere poi caricate su un veicolo che era stato lasciato fuori, in attesa di fuggire. E' scattato l'allarme alla vigilanza privata, che dagli schermi ha seguito le fasi del furto attraverso le telecamere della videosorveglianza. Sono state viste due persone muoversi all'interno del Conad, tra merce che era finita a terra.

