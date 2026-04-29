Stradella chiuso un centro massaggi e multato uno estetico | i due titolari denunciati

A Stradella, in provincia di Pavia, sono state eseguite recenti operazioni che hanno portato alla chiusura di un centro massaggi e alla multa applicata a un centro estetico. Entrambi i titolari delle attività sono stati denunciati dalle forze dell'ordine. Le autorità hanno compiuto controlli nelle strutture, riscontrando irregolarità che hanno portato alle sanzioni e alla sospensione delle attività.

Stradella (Pavia), 29 aprile 2026 - Un altro centro massaggi chiuso e pure un centro estetico sanzionato, con entrambi i titolari denunciati. Controlli straordinari dei carabinieri Sono gli esiti, resi noti con comunicato dell'Arma diramato oggi, mercoledì 29 aprile, di controlli straordinari dei carabinieri a Stradella, mirati alla tutela dei lavoratori e al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari della Compagnia di Stradella, insieme ai colleghi del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Pavia, nell'ambito di attività ispettive mirate in esercizi commerciali, finalizzate a garantire...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stradella, chiuso un centro massaggi e multato uno estetico: i due titolari denunciati Notizie correlate Lavoratrici in nero e irregolarità. Centro massaggi chiuso e multato"Violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e salute" e "presenza di lavoratrici in nero". Pavia, irregolarità e lavoratrici in nero: centro massaggi chiuso e multatoPavia, 19 aprile 2026 - Al termine dell'ispezione il titolare del centro massaggi è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pavia, con... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Omicidio a Pavia, la vittima ha chiesto agli amici di tornare a casa dopo esser stato ferito; Com’è morto Gabriele Vaccaro e la notte dei sospettati in caserma: fermato un minorenne; Pavia, fermato un sedicenne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne. Stradella, chiuso un centro massaggi e multato uno estetico: i due titolari denunciatiPer una delle attività è scattata anche la sospensione, con sanzioni complessive per oltre 77mila euro: contestate dai carabinieri irregolarità per la sicurezza sul lavoro ... ilgiorno.it Cheers Profumo di fresco, sapore che conquista. Gli spaghetti perfetti per le giornate che sanno di estate. Cheers, La Stradella del Buongusto - Via Stradella 85/87, Infernetto (Roma) 348 820 1198 : Inbio.agency - facebook.com facebook