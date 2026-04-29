Stradella chiuso un centro massaggi e multato uno estetico | i due titolari denunciati

Da ilgiorno.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Stradella, in provincia di Pavia, sono state eseguite recenti operazioni che hanno portato alla chiusura di un centro massaggi e alla multa applicata a un centro estetico. Entrambi i titolari delle attività sono stati denunciati dalle forze dell'ordine. Le autorità hanno compiuto controlli nelle strutture, riscontrando irregolarità che hanno portato alle sanzioni e alla sospensione delle attività.

Stradella (Pavia), 29 aprile 2026 - Un altro centro massaggi chiuso e pure un centro estetico sanzionato, con entrambi i titolari denunciati. Controlli straordinari dei carabinieri Sono gli esiti, resi noti con comunicato dell'Arma diramato oggi, mercoledì 29 aprile, di controlli straordinari dei carabinieri a Stradella, mirati alla tutela dei lavoratori e al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari della Compagnia di Stradella, insieme ai colleghi del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Pavia, nell'ambito di attività ispettive mirate in esercizi commerciali, finalizzate a garantire...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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