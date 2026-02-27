Chiusi due centri massaggi erano usati per un giro di prostituzione clandestina | indagata la proprietaria

Due centri massaggi sono stati chiusi a Desenzano del Garda, nel bresciano, con l’accusa di essere coinvolti in attività di prostituzione clandestina. La proprietaria dei locali è sotto verifica per il ruolo che avrebbe avuto in questa operazione. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le strutture, proseguendo le indagini per chiarire ogni dettaglio.

