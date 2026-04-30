Irpiniambiente la Corte d' Appello di Napoli accoglie la domanda di Armando Masucci

La Corte d'Appello di Napoli, sezione lavoro, ha deciso di accogliere la richiesta presentata da un professore contro una delibera della Provincia di Avellino. La Provincia, in qualità di socio unico di una società pubblica, aveva revocato la nomina del docente equesto ha portato alla decisione del tribunale. La pronuncia riguarda quindi una controversia tra il docente e l'ente locale coinvolto.

La Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, ha accolto la domanda del Prof. Armando Masucci, il quale aveva impugnato la delibera con la quale la Provincia di Avellino, in persona del presidente, quale socio unico di Irpiniambiente spa, aveva revocato il nominato Prof. Masucci dalla carica di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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