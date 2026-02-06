Assoluzione in appello per Renato Freda | la Corte di Napoli riforma la condanna di primo grado

La Corte di Napoli ha assolto Renato Freda, riformando la condanna di primo grado. La decisione arriva dopo mesi di attesa, con i giudici che hanno deciso di cancellare le accuse e di chiudere definitivamente la vicenda. Freda, considerato un presunto affiliato al Nuovo Clan Partenio, torna libero.

Avellino – La Corte di appello di Napoli ha emesso una sentenza di assoluzione per Renato Freda, presunto affiliato al Nuovo Clan Partenio, riformando la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli il 21 giugno 2024.La Corte ha accolto il ricorso degli avvocati Patrizio Dello Russo e.

