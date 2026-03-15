Il presidente americano ha chiesto ai paesi alleati di inviare navi nello Stretto di Hormuz per contrastare l'Iran, mentre Teheran ha annunciato di avere un proprio piano in risposta. Da un lato, gli Stati Uniti dichiarano di aver ottenuto una vittoria totale contro il regime iraniano, dall’altro, si preparano a una possibile escalation nella regione.

Il momento di stanchezza imperiale degli Stati Uniti si fa più evidente in Medio Oriente. Come ha imposto il riarmo agli Stati europei per difendersi “autonomamente” dalla Russia, ora l’amministrazione Trump ha chiesto agli altri Paesi “interessati” di inviare navi nello Stretto di Hormuz per pressare l’Iran. Chi attinge petrolio dall’area, insomma, deve partecipare al suo sblocco. Intanto la Repubblica Islamica è attrezzata per resistere e attaccare i Paesi “terzi” del Golfo, colpendo l’economia globale e le basi occidentali nella regione. Non solo: Teheran fiuta un’opportunità tattica che potrebbe costare molto a Usa e Israele. L’appello... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump chiede aiuto agli altri Paesi contro l'Iran, "inviate navi a Hormuz": ma anche Teheran ha un piano

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