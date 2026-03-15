Trump afferma di aver annientato l’Iran e chiede aiuto per lo Stretto di Hormuz

Il presidente americano ha dichiarato di aver annientato l’Iran e ha chiesto aiuto internazionale per mantenere aperto lo Stretto di Hormuz. Ha scritto su Truth che molti paesi, in particolare quelli interessati dal tentativo dell’Iran di chiudere lo stretto, invieranno navi da guerra in collaborazione con gli Stati Uniti. La sua comunicazione si concentra sulla richiesta di supporto per garantire la sicurezza della via marittima.

“Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra, in collaborazione con gli Stati Uniti d’America, per mantenere lo Stretto aperto e sicuro”, scrive il presidente americano sul social Truth. Donald Trump dice di aver bisogno del sostegno internazionale – con una serie di paesi citati esplicitamente, non l’Italia – per forzare il blocco dello Stretto di Hormuz e riaprire la via del petrolio. Prima di sferrare l’eventuale colpo finale all’isola di Kharg, con prevedibili effetti dirompenti sul mercato petrolifero, confida in un pressing globale. “Speriamo che Cina,... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump afferma di aver annientato l’Iran e chiede aiuto per lo Stretto di Hormuz Articoli correlati Leggi anche: Iran, Trump chiede una coalizione: “Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz” Iran, Trump chiede agli alleati di inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Cina, al Regno Unito, alla Francia, al Giappone e alla Corea del Sud di inviare navi per... Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni Una raccolta di contenuti su Trump afferma di aver annientato l'Iran... Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - Il 13 marzo - LIVE BLOG; Attacchi in Libano e sugli Emirati, la guerra del petrolio; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Iran, Trump e i marines per l'assalto al petrolio: il piano e l''isola del tesoro'. Trump afferma di aver annientato l’Iran e chiede aiuto per lo Stretto di HormuzMolti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, ... msn.com Iran, gli Usa attaccano l'isola di Kharg. Trump: La Marina scorterà le petroliereIl presidente annuncia raid contro il cardine dell'industria del petrolio iraniana. Il Pentagono invia uomini e navi, l'assalto è un'ipotesi ... adnkronos.com Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo "per le petroliere le navi dei nemici e dei loro alleati". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, citato da al Arabiya. EPA/OLIVIER HOSLET facebook Iraq: l’export di petrolio è fermo nello Stretto di Hormuz, Baghdad valuta rotte alternative x.com