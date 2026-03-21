Cbs | Trump valuta come prendersi il nucleare dell’Iran Israele e Usa attaccano l’impianto di Natanz – La diretta

Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare, nel 22esimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran. Nel frattempo, Cbs riferisce che Trump sta valutando come agire sul nucleare iraniano, mentre Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l’impianto di Natanz. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Nel 22esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare, come aveva anticipato nei giorni scorsi il segretario al Tesoro Scott Bessent. Intanto l’Iran ha detto che i funzionari americani e israeliani costituiscono bersaglio degli Ayatollah «in qualsiasi parte del mondo», compresi i luoghi di svago e turistici. E Teheran ha lanciato due missili contro una base usata dagli Stati Uniti nell’oceano indiano. Nella notte Israele ha continuato i bombardamenti sulla capitale, mentre American Airlines ha annunciato un taglio dei voli a causa dei costi del carburante. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Israele e Usa attaccano l'Iran, allarme in tutto il Golfo. Trump: "Teheran non avrà il nucleare". Il regime: "Risposta schiacciante" Natanz, l'impianto nucleare colpito da Israele. L'Aiea: «Molto preoccupante». Quali rischi radioattivi si corrono?L'impianto nucleare iraniano di Natanz sarebbe stato colpito durante le operazioni militari statunitensi e israeliane contro la Repubblica Islamica. Aggiornamenti e notizie su Cbs Trump valuta come prendersi il... Temi più discussi: Trump, il suo numero di cellulare come moneta di scambio tra giornalisti e lobbisti: ecco perché tutti - o quasi - possono ormai chiamare il Presidente degli Usa; Il Pentagono prepara opzioni di dispiegamento per l’Iran - CBS; Iran, Trump: Vicini ai nostri obiettivi, valutiamo ridimensionamento operazione. Via libera di Londra agli Usa per l'uso delle basi per proteggere Hormuz; CBS: Il Pentagono si prepara a un possibile dispiegamento di forze di terra in Iran. CBS: Trump valuta come prendersi il nucleare dell’Iran. Putin: «Stiamo con Teheran» – La direttaGli Stati Uniti autorizzano la vendita del petrolio iraniano. Teheran minaccia i luoghi turistici. Israele continua a bombardare la capitale, mentre America Airlies annuncia il taglio dei voli per il ... msn.com Iran: Cbs, Trump sta valutando come impadronirsi degli arsenali nucleariLo riporta in esclusiva l'emittente: Missione ardua e potenzialmente rischiosa, coinvolto il Joint Special Operations Command ... rainews.it La Cbs: Trump sta valutando strategie per impadronirsi di arsenali nucleari iraniani facebook Cbs News sciopera: lavoratori senza tutele, mentre la proprietà investe miliardi in Warner Bros x.com