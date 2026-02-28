Città basi militari e vertici pasdaran | tutti gli obiettivi di Usa e Israele nei raid contro l’Iran

Nelle prime ore di questa mattina, sono stati condotti raid su obiettivi chiave in Iran, tra cui città, basi militari e località strategiche legate ai vertici pasdaran. Le informazioni provenienti dalla repubblica islamica parlano di un intervento su larga scala, con poche dettagliate notizie ufficiali che filtrano dall’interno. I raid sono stati eseguiti da forze statunitensi e israeliane.

Nelle prime ore, convulse, dell’attacco all’Iran le poche notizie che filtrano dalla repubblica islamica raccontano di un attacco su vasta scala. A Teheran le esplosioni vengono riferite in più zone della capitale, compresa l’area vicino agli uffici della Guida Suprema Ali Khamenei e delle Guardie Rivoluzionarie. Diversi missili hanno colpito University Street e la zona di Jomhouri a Teheran, secondo l'agenzia di stampa Fars. L'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim ha, invece, riferito che si sono verificate esplosioni anche nell'area settentrionale di Seyyed Khandan. Colpita in particolare l'area di Pasteur Street, dove si trovano il palazzo presidenziale e la residenza della Guida Suprema, la sede della sicurezza nazionale e l'Assemblea degli Esperti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a KhameneiTeheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026.

