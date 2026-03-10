Trump | Operazione breve contro l’Iran Telefonata con Putin su Medio Oriente e Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti ha descritto un’operazione contro l’Iran come breve, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a combattere fino a sconfiggere completamente l’avversario. Nella stessa giornata, ha avuto una telefonata con il presidente russo per discutere sulla situazione in Medio Oriente e in Ucraina. La comunicazione ha riguardato principalmente questioni di sicurezza e strategie militari.

La versione del Presidente USA. Donald Trump ha definito l’operazione contro l’Iran una missione destinata a durare poco, ma ha chiarito che gli Stati Uniti continueranno a combattere finché l’avversario non sarà “completamente sconfitto”. Secondo il presidente americano, Teheran sarebbe stata pronta a lanciare un attacco entro una settimana. Ora, ha aggiunto, il conflitto sarebbe vicino alla conclusione e potrebbe terminare a breve, anche se non nell’immediato. Il capo della Casa Bianca ha parlato nella notte italiana davanti ai parlamentari repubblicani riuniti al Trump National Doral di Miami. Durante il suo intervento ha ricordato anche i militari statunitensi morti nell’operazione “Epic Fury”, mentre il Pentagono confermava l’identità della settima vittima. 🔗 Leggi su 361magazine.com

