una guerra lunga in medio oriente influisce sulla nostra difesa zelensky tra ucraina e conflitto in iran

Il presidente ucraino ha commentato come una guerra prolungata in Medio Oriente possa influenzare la sicurezza del suo paese. Ha sottolineato che il conflitto in Iran e la situazione nella regione rappresentano un elemento di preoccupazione per le capacità militari ucraine. Zelensky ha evidenziato la connessione tra i diversi teatri di crisi e l’impatto che possono avere sulla difesa nazionale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per gli effetti che un conflitto prolungato in Medio Oriente potrebbe avere sulla difesa dell'Ucraina. In un post su X, Zelensky ha sottolineato che «la Russia fornisce assistenza al regime iraniano. Sappiamo cosa è stato fornito finora, anche se l'entità esatta di tale aiuto non è del tutto nota». Il leader di Kiev ha comunque evidenziato un aspetto positivo: «Il regime iraniano non sembra essere in grado di fornire alla Russia missili e altre armi da utilizzare negli attacchi contro l'Ucraina». Tuttavia, Zelensky ha ricordato che l'attenzione della comunità internazionale si sta spostando verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

