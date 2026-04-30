Trump attacca Merz | Pensi a risanare la Germania in rovina e non interferisca con l’Iran

L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche al leader del partito tedesco di centrodestra, suggerendo che dovrebbe concentrarsi sulla riparazione della Germania piuttosto che intervenire su questioni internazionali come quella iraniana. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra Washington e Berlino, con quest’ultima coinvolta in recenti dichiarazioni e decisioni che hanno attirato l’attenzione americana. Dopo aver minacciato di ridurre la presenza militare, le relazioni tra i due Paesi si sono fatte più tese.

Alta tensione sull’asse Washington-Berlino. Dopo aver minacciato di ridurre la presenza militare americana in Germania a seguito delle dichiarazioni di Friedrich Merz, che aveva parlato di un’Europa in sofferenza per il blocco dello stretto di Hormuz e di un Donald Trump «umiliato dalla leadership iraniana» nei negoziati, nonché di una totale mancanza di strategia nel conflitto, il tycoon ha attaccato pesantemente il cancelliere tedesco su Truth. Il post di Trump contro Merz. Trump contro Merz: cosa ha scritto su Truth. «Dovrebbe dedicare più tempo a porre fine alla guerra con Russia e Ucraina (dove si è dimostrato totalmente inefficace!) e...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump attacca Merz: «Pensi a risanare la Germania in rovina e non interferisca con l’Iran» Notizie correlate Germania in crisi: Merz attacca Trump e l’Europa per il blocco economico? Cosa sapere Il Cancelliere Merz accusa Washington e Bruxelles di bloccare la ripresa economica della Germania. Iran, la giornata. L'annuncio di Trump: "Iran militarmente battuto". Poi attacca MerzMentre il presidente americano Trump attacca il cancelliere tedesco Merz, contestandone la lettura della guerra in corso, gli Stati Uniti impongono... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Trump, 'valutiamo riduzione truppe Usa in Germania, decisione a breve'. Trump attacca Merz: «Pensi a risanare la Germania in rovina e non interferisca con l’Iran»Trump attacca il cancelliere tedesco Merz: «Pensi a risanare la Germania in rovina e non interferisca con l’Iran» ... lettera43.it Trump attacca Merz: «Pensi a Kiev e al suo Paese, non interferisca sull'Iran». Ipotesi alleanza marittima per riaprire HormuzA poche settimane da quando il presidente Trump ha dichiarato lo Stretto di Hormuz «completamente aperto e pronto per gli affari», salvo poi assistere al blocco del ... ilmessaggero.it