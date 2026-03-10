Un'ora di conversazione telefonica tra il presidente russo e quello statunitense, con focus su Iran e Ucraina. Trump ha affermato che la guerra in Iran sta per concludersi e ha aggiunto che il petrolio non dovrebbe più essere ostaggio di Teheran. Durante il colloquio, i due leader hanno discusso delle questioni internazionali in corso, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Tra i due una conversazione "franca". Sullo sfondo il Medio Oriente in fiamme. Allarme per lo stretto di Hormuz. Macron: "Chi attacca Cipro attacca l'Europa". Libano disposto a negoziare dopo i raid israeliani Il presidente Usa Donald Trump ha detto che "la guerra è praticamente conclusa, finirà presto". Colloquio telefonico tra Putin e il presidente Usa, che si sarebbe concentrato sull'Iran e sui negoziati sull'Ucraina. Una conversazione "franca", come ha detto ai giornalisti Yuri Ushakov, assistente presidenziale per gli affari internazionali. Sullo sfondo il Medio Oriente in fiamme. La Nato ha abbattuto un missile iraniano nello spazio aereo della Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Telefonata di un'ora Putin-Trump. Il presidente Usa: "La guerra in Iran finirà presto, il petrolio non sia più ostaggio di Teheran"

