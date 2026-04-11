Pakistan | la diplomazia silenziosa che sfida il nodo USA-Iran

In Pakistan si osserva un’attività diplomatica discreta legata alla gestione delle relazioni tra Stati Uniti e Iran. Il paese si sta muovendo come mediatrice nei colloqui a Ginevra, cercando di mantenere un ruolo di equilibrio tra le due nazioni. Questa posizione, poco appariscente, riguarda un settore chiave della politica internazionale e rappresenta una sfida per le dinamiche di potere nella regione.

Il ruolo di Islamabad nel delicato equilibrio tra Stati Uniti e Iran sta assumendo una rilevanza geopolitica inaspettata, con il Pakistan che si posiziona come un mediatore capace di influenzare i negoziati a Ginevra. Secondo le analisi di Qamar Cheema, direttore del Sanober Institute, la capacità di negoziazione di Teheran è attualmente legata alla gestione delle risorse nucleari e alla stabilità delle rotte marittime strategiche. Le leve di Teheran e il peso di Islamabad. Il punto focale delle trattative internazionali riguarda la richiesta di consegna dell’uranio arricchito da parte dell’Iran, un passaggio cruciale che deve essere affrontato nei tavoli di Ginevra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pakistan: la diplomazia silenziosa che sfida il nodo USA-Iran Leggi anche: Diplomazia silenziosa, il ruolo del Pakistan e Cina Ginevra, ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare: la diplomazia sfida tensioni e proteste interne.Ginevra si prepara ad ospitare un nuovo, cruciale round di colloqui tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran.