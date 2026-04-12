Le relazioni tra Stati Uniti e Iran sembrano attraversare una fase di stallo, nonostante gli sforzi diplomatici del Pakistan. La questione del Golfo di Hormuz, il programma nucleare e le tensioni in Libano continuano a ostacolare i colloqui tra le due nazioni. Nel frattempo, il vicepresidente americano ha incontrato i funzionari iraniani, salutandoli dalla scaletta dell’Air Force Two, senza segnali di un passo avanti concreto.

"Flotta di petroliere viene verso gli Stati Uniti". L'annuncio di Trump Il vicepresidente JD Vance saluta i funzionari iraniani dalla cima della scaletta dell'Air Force Two. Dopo 21 ore di colloqui prima tra sherpa e poi tra i massimi vertici delle delegazioni americana e iraniana, i nodi Hormuz e nucleare, soprattutto, non vengono sciolti e i colloqui di pace per il Medio Oriente finiscono per ora in un nulla di fatto. "Abbiamo avuto una serie di discussioni sostanziali con gli iraniani. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un accordo", aveva sintetizzato Vance in un discorso trasmesso in...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La diplomazia del Pakistan non basta: Hormuz, nucleare e Libano affossano i colloqui Usa-Iran

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Usa-Iran, il giorno dei colloqui. Trump: «Riapriremo Hormuz. Il nucleare è il 99% della questione»Giornata di speranza e di attesa per i colloqui tra Usa e Iran che prenderanno il via oggi a Islamabad, in Pakistan.