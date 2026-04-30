Iran oggi briefing con Trump su nuove azioni militari

Oggi è previsto un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e l’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom. L’obiettivo è discutere i piani relativi a possibili azioni militari in Iran. La riunione si concentra su dettagli riguardanti eventuali interventi e strategie future. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato i contenuti specifici del briefing o le decisioni che potrebbero scaturirne.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe ricevere oggi il comandante del Centcom, l’ammiraglio Brad Cooper, per un briefing sui nuovi piani per una potenziale azione militare in Iran. Lo riporta Axios, citando due fonti a conoscenza dei fatti. La guerra in Iran e il lavoro della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 30 aprile Inizio diretta: 300426 08:45 Fine diretta: 300426 23:30 08:42 300426 Cnn: costo reale guerra per Usa oltre stime Pentagono, tra 40 e 50 miliardi di dollari Secondo quanto riferito alla Cnn da tre persone vicine al dossier, la stima di 25 miliardi di dollari fornita ieri da un alto funzionario del Pentagono...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, oggi briefing con Trump su nuove azioni militari Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare Notizie correlate Iran-Usa, Trump valuta nuove mosse militari: oggi briefing con i vertici – Diretta(Adnkronos) – Mentre attende la proposta di pace rivista dell'Iran, il presidente Donald Trump riceverà oggi un briefing dai vertici militari... Axios: "Comandanti oggi da Trump su nuove opzioni militari contro l'Iran". Ipotesi conquista di Hormuz, sicurezza dell'uranio e attacchi brevi e potentiTrump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti . Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Guerra in Iran, media: Comandanti da Trump su nuove opzioni militari; Axios, comandanti oggi da Trump su nuove opzioni militari contro l'Iran; Stretto di Hormuz diventa ‘Stretto di Trump’: la nuova mappa condivisa su Truth; Trump, il Wsj rivela: Presidente escluso da alcuni briefing militari. Iran, Trump studia nuove opzioni di attacco: oggi briefing con i comandanti militariTre le ipotesi per spingere Teheran a riprendere i negoziati: la conquista di Hormuz, attacchi mirati alle infrastrutture e un blitz per mettere in sicurezza le scorte di uranio arricchito ... unionesarda.it Iran, la guerra in diretta: oggi incontro Trump-comandanti USA, ipotesi conquista di Hormuz, messa in sicurezza uranio e attacchi brevi e miratiLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: resta alta la tensione tra Washington e Teheran, con Donald Trump che valuta azioni ... fanpage.it Iran-Usa, Trump valuta nuove mosse militari: oggi briefing con i vertici - Diretta x.com IL TREND | A causa della guerra in Iran il settore rischia di perdere fino 43% del fatturato. I risultati della ricerca condotta dall’Osservatorio di Jfc - facebook.com facebook