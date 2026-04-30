Oggi il presidente riceverà un briefing da parte dei comandanti militari riguardo a possibili nuove opzioni di intervento contro l'Iran. Tra le proposte si ipotizza la conquista dello stretto di Hormuz, misure sulla sicurezza dell'uranio e attacchi rapidi e di forte impatto. Le discussioni riguardano diversi scenari di azione militare, senza ancora conferme ufficiali sulle decisioni da prendere.

Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti. Tra le ipotesi, riferisce Axios, la conquista di parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale, un blitz per mettere in sicurezza l'uranio iraniano altamente arricchito e attacchi "brevi e potenti". In arrivo anche i missili ipersonici. Lunga telefonata con Putin: il russo ha lodato l'estensione del cessate il fuoco che può contribuire a 'dare una chance ai negoziati'. Dallo zar suggerimenti su come risolvere la questione del nucleare iraniano, mentre ha ribadito che un'operazione di terra sarebbe 'inaccettabile e pericolosa'.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Axios: "Comandanti oggi da Trump su nuove opzioni militari contro l'Iran". Ipotesi conquista di Hormuz, sicurezza dell'uranio e attacchi brevi e potenti

Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni

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