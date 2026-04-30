Iran la guerra in diretta | oggi incontro Trump-comandanti USA ipotesi conquista di Hormuz messa in sicurezza uranio e attacchi brevi e mirati

Nelle ultime ore, le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a crescere dopo l'attacco di Israele e delle forze americane. Oggi si è svolto un incontro tra il presidente degli Stati Uniti e i comandanti militari, mentre si discute di possibili azioni come la conquista dello Stretto di Hormuz e operazioni di sicurezza sull’uranio. In parallelo, si parla di attacchi “brevi e mirati” come risposta agli eventi recenti.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: resta alta la tensione tra Washington e Teheran, con Donald Trump che valuta azioni militari mirate mentre prosegue il blocco dello Stretto di Hormuz. Al momento l'accordo non è in vista, con l’Iran che rifiuta le condizioni sul nucleare e il fronte diplomatico ancora in stallo. Mentre Ursula von der Leyen avverte: il conflitto costa all’Europa circa 500 milioni al giorno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane

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